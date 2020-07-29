РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июл. В Подольске на полигоне Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) лучшие российские стрелки проверили свою меткость в стрельбе на большие дистанции, подольчанин стал призером, сообщается на сайте предприятия.

На полигоне ЦНИИТОЧМАШ (входит в госкорпорацию «Ростех») состоялось открытое первенство России по высокоточной стрельбе на дальние расстояния (F-class) по электронным мишеням.

«Призерами Открытого первенства России по высокоточной стрельбе F-class по электронным мишеням в личном абсолютном зачете по трем дистанциям стали: в закрытом классе – Андрей Куцин (Московская область), в открытом классе – Андрей Рябинский (Москва), в историческом классе – Алексей Татарников (Подольск)», - говорится в сообщении.

В соревнованиях в формате «стиль Бислей» (F-class - когда два спортсмена стреляют из положения лежа с упора в одну мишень по очереди) на дистанциях 800 (732 метра), 900 (823 метра) и 1 тысяча (914 метров) ярдов, приняли участие 29 стрелков из пяти регионов России. Стрельба проводилась по электронным мишеням, которые показывают только попадание от пуль, поражающих мишени на сверхзвуковой скорости.

Международными правилами установлены два класса винтовок – закрытый F-TR и открытый F-Open. Участников с историческим оружием выделили в отдельный класс под названием «историческое оружие».

В закрытом классе задействовали винтовки калибра 223 Remington, 308 Winchester и 7,62 на 54R. Общий вес винтовки не должен превышать 8,25 килограмма, включая все дополнительное оборудование. Ограничений по весу пули нет. Винтовка для открытого класса может быть любого калибра до 8 миллиметров включительно и общим весом, не превышающим 10 килограммов без упора.

Регламент по историческому оружию отличался – в зачете исключили крайнюю дистанцию в 1 тысячу ярдов (914 метров), а требования к оружию были такие же, как и в закрытом классе, только изготовлено оружие должно быть не позднее 1972 года.

Команда ЦНИИТОЧМАШ выступила в трех дисциплинах. Подмосковные стрелки использовали самые современные образцы оружия и оптику – снайперскую винтовку с болтовым затвором СВ-98 и модернизированную АО «ЦНИИТОЧМАШ» снайперскую винтовку с болтовым затвором ВФО - 7,62 на 51, входящую в высокоточный снайперский комплекс «Точность-7,62».

Также продемонстрировали возможности армейского исторического оружия. Трое спортсменов команды хозяев полигона стреляли из снайперской винтовки Мосина образца 1944 года со штатным оптическим прицелом ПУ и штатным боеприпасом.