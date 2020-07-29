РИАМО - 29 июл. 67-летняя жительница Москвы обратилась в полицию, заявив, что в этом месяце с ее банковского счета похитили больше 3 миллионов рублей, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.



«Установлено, что 17 июля в 17:36 пострадавшей позвонил неизвестный и под предлогом сохранения денежных средств на счете, обманным путем завладел реквизитами ее банковской карты. Затем совершил кражу денежных средств в сумме 327 тысяч 337 рублей», - сказал собеседник агентства.



Также установлено, что в период с 17 по 24 июля с банковского счета пропали еще свыше 2,9 миллиона рублей.



Общий материальный ущерб составил свыше 3,2 миллиона рублей. По факту происшествия возбудили уголовное дело.