РИАМО - 29 июл. Чуть более чем за месяц пассажиры «Мострансавто» совершили более 4,8 миллиона поездок к рыбным местам Подмосковья, среди них есть регулярные маршруты, на которых есть остановки у крупных водохранилищ, рек, озер, прудов, говорится в сообщении пресс-службы «Мострансавто».

«Наибольший пассажиропоток был отмечен на маршруте №361 Фрязино – Москва (метро «Щелковская») – на него приходится свыше 200 тысяч транзакций», - говорится в сообщении.

На втором месте оказался маршрут №338 станция Железнодорожная – Москва (метро «Щелковская»), по которому совершили более 180 тысяч поездок.

Третьим по популярности стал маршрут №110 Балашиха-2 (СНТ «Поляна») – Москва (метро «Новогиреево»), которым воспользовались почти 170 тысяч раз.

Транспортировка удочек, рыболовного снаряжения и улова попадает под общие нормы перевозки багажа. Без дополнительной платы в автобусах «Мострансавто» можно провозить предметы, сумма габаритов которых не превышает 120 сантиметров.

Более крупный багаж возможно провозить в багажном отделении по установленным тарифам: 35 рублей по городу, в пригороде – от 35 рублей до 105 рублей.

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