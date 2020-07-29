РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 июл. Сотрудников набирают в детский сад №40, который достраивают в микрорайоне Опалиха подмосковного Красногорска, сообщила заведующая детским садом Марина Филиппова.

Глава горокруга Эльмира Хаймурзина в среду посетила с рабочим визитом строящийся на улице Горького в микрорайоне Опалиха детский сад. Она осмотрела помещения будущих групп, пообщалась с представителями подрядчика.

«Сейчас идет набор персонала. Очень много желающих мам пойти работать поближе к своим деткам. В основном это жители микрорайона Опалиха О3 – старой части Опалихи», – сказала Филиппова.

По ее словам, многие изъявляют желание работать младшими воспитателями и обслуживающим персоналом. В детском саду пока открыты вакансии воспитателей.

«Надеюсь, придут повара-профессионалы, которые будут вкусно и правильно готовить для наших ребятишек», – добавила Филиппова.

Она также отметила, что уже есть договоренность о работе с 10 людьми. Планируется, что в коллективе будет около 40 сотрудников.

Основное здание детского сада №40 будет рассчитано на 125 детей. Здесь будет сформировано шесть групп, в том числе две ясельные. Ранее на этом месте располагалось одноэтажное здание детского сада на три группы.

«Мы постараемся, чтобы детский сад был уютным. Второй этаж полностью готов, осталось завезти мебель. Рабочие выходят на покраску первого этажа. Сегодня устанавливают перила на лестницу, готовят подвалы», – сказала Филиппова.

По ее словам, в ближайшие дни на детские и спортивные площадки завезут покрытие.

В детсаду просторные спортивный и музыкальный залы. Здание строят с учетом доступности для маломобильных групп. Так, на второй этаж будет ходить лифт. Также будут оборудованы специальные санитарные комнаты. Кроме того, в садике предусмотрены широкие лестницы и дверные проемы.

«Строительство социальных объектов по-прежнему является для нас самым главным приоритетом. Детей у нас много – и школьников, и дошкольников. Поэтому мы стараемся, чтобы запланированные объекты своевременно реализовывались», – сказала Хаймурзина.

Она подчеркнула, что детский сад в Красногорске строится по нацпроекту «Образование» с финансированием из федерального, областного и местного бюджетов.

«Надеюсь, что уже в этом году мы этот детский сад откроем. Оснащение, оборудование, благоустройство – все должно быть закончено к сентябрю. Наши детишки смогут пойти в новый детский сад, который появился на месте старого маленького, который здесь стоял», – заключила Хаймурзина.