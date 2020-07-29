РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 июл. Сотрудников набирают в детский сад №40, который достраивают в микрорайоне Опалиха подмосковного Красногорска, сообщила заведующая детским садом Марина Филиппова.
Глава горокруга Эльмира Хаймурзина в среду посетила с рабочим визитом строящийся на улице Горького в микрорайоне Опалиха детский сад. Она осмотрела помещения будущих групп, пообщалась с представителями подрядчика.
По ее словам, многие изъявляют желание работать младшими воспитателями и обслуживающим персоналом. В детском саду пока открыты вакансии воспитателей.
«Надеюсь, придут повара-профессионалы, которые будут вкусно и правильно готовить для наших ребятишек», – добавила Филиппова.
Она также отметила, что уже есть договоренность о работе с 10 людьми. Планируется, что в коллективе будет около 40 сотрудников.
Основное здание детского сада №40 будет рассчитано на 125 детей. Здесь будет сформировано шесть групп, в том числе две ясельные. Ранее на этом месте располагалось одноэтажное здание детского сада на три группы.
По ее словам, в ближайшие дни на детские и спортивные площадки завезут покрытие.
В детсаду просторные спортивный и музыкальный залы. Здание строят с учетом доступности для маломобильных групп. Так, на второй этаж будет ходить лифт. Также будут оборудованы специальные санитарные комнаты. Кроме того, в садике предусмотрены широкие лестницы и дверные проемы.
«Строительство социальных объектов по-прежнему является для нас самым главным приоритетом. Детей у нас много – и школьников, и дошкольников. Поэтому мы стараемся, чтобы запланированные объекты своевременно реализовывались», – сказала Хаймурзина.
Она подчеркнула, что детский сад в Красногорске строится по нацпроекту «Образование» с финансированием из федерального, областного и местного бюджетов.
«Надеюсь, что уже в этом году мы этот детский сад откроем. Оснащение, оборудование, благоустройство – все должно быть закончено к сентябрю. Наши детишки смогут пойти в новый детский сад, который появился на месте старого маленького, который здесь стоял», – заключила Хаймурзина.
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