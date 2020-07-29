РИАМО – 29 июл. До конца этого года ключи от своих квартир в столице могут получить еще порядка 3 тысяч обманутых дольщиков, сообщает РИА Новости.

За первые шесть месяцев 2020 года ключи получили 888 семей, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.

«Всего шесть домов. Это пять корпусов в ЖК «Спортивный квартал» и дом печально известного «СУ-155» в Новых Черемушках. Закрыт вопрос по ЖК «Ново-Никольское», - сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Всего за полгода собственность на квартиры в столичных новостройках зарегистрировали около 30 тысяч дольщиков.

В настоящее время в городе насчитывается 33 проблемных объекта жилищного строительства.