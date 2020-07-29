РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 29 июл. На заседании оперштаба по ЖКХ в Домодедове обсудили подготовку к отопительному сезону, работу управляющих компаний и контроль работ через мобильное приложение, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Подготовку к отопительному сезону 2020–2021 годов, работу управляющих компаний и контроль за выполнением работ через мобильное приложение обсудили на штабе по ЖКХ в администрации Домодедова. Провел совещание заместитель главы администрации Игорь Колобов», - говорится в сообщении.

Отдельно на заседании обсудили мобильный контроль, отметив удобство официального приложения для Android «Проверки Подмосковья», разработанного для контроля качества уборки дворовых территорий, содержания МКД и детских площадок.