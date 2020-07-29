РИАМО - 29 июл. В первые дни августа в Московском регионе ожидается от плюс 8 до 23 градусов, возможны небольшие дожди, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«В субботу, 1 августа, ночью преимущественно без осадков, в Москве плюс 11…13 градусов, в центре города 14…16 градусов, по области 8…13 градусов», — отмечается в материале.

Днем, 1 августа, днем прогнозируется кратковременный дождь с грозой. Воздух в столице прогреется до 16-20 градусов тепла, а в Подмосковье — до плюс 16-21 градуса.

Ночью, 2 августа, в Московском регионе сохранится вероятность небольшого дождя. Температура воздуха составит плюс 9-14 градусов, а днем — 16-21 градус тепла.

В понедельник, 3 августа, также возможен дождь, воздух ночью прогреется до 7-12 градусов тепла, а днем — до 18-23 градусов.