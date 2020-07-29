РИАМО - 29 июл. Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев одобрил идею Минпромторга об обязательном внедрении алкозамков на машинах в Российской Федерации, сообщает Газета.ru.

«Полностью поддерживаю, двумя руками за. Я считаю, что это очень хорошо», – сказал Пашаев.

Он отметил, что вероятное удорожание машин из-за установки нового устройства не является поводом для критики предложения.

«Наверное, человеческая жизнь дороже, чем автомобиль», – заключил Пашаев.

Минпромторг планирует до конца текущего года разработать план по внедрению в автомобили алкозамков, которые будут блокировать зажигание, если в дыхании водителя будет найден алкоголь. Комплектование машин такими устройствами станет причиной удорожания транспортных средств на 25-120 тысяч рублей.