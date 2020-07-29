РИАМО – 29 июл. Пятеро детей, оставшихся без попечения родителей, получили собственное жилье в подмосковном Реутове с начала текущего года, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

«С начала 2020 года уже пять детей-сирот из Реутова получили ключи от собственных квартир. Также в августе жилье получит еще один ребенок данной категории», – сказала начальник отдела социального развития администрации Реутова Наталья Маслина.

Она уточнила, что дети получают жилье в районах с развитой инфраструктурой и транспортным сообщением.

«Правительство Московской области и администрация городского округа Реутов в рамках федерального и областного законодательства ведут активную работу по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», – добавила Маслина.

Всего до конца года собственное жилье в Реутове получат девять человек из числа детей-сирот.