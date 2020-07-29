РИАМО - 29 июл. Неизвестный в среду сообщил о минировании железнодорожных вокзалов Москвы, сейчас все вокзалы работают в штатном режиме, сообщает ТАСС.

«Поступило анонимное сообщение о минировании железнодорожных вокзалов столицы. Специалисты приступили к проверке», - отметил источник агентства.

Он также уточнил, что эвакуация не проводилась.

Это уже не первое подобное сообщение на этой неделе. Так, анонимы сообщали о «минировании» больниц, торговых центров, аэропортов и всех станций московского метро.