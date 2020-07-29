РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июл. Сотрудники полиции Подольска задержали подозреваемого в краже мобильного телефона из автомойки, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 4-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от администратора автомобильной мойки о том, что неизвестный похитил его мобильный телефон. Общая сумма материального ущерба составила более 14 тысяч рублей. Видео с кражей попало в соцсети.

«Сотрудники уголовного розыска задержали 36-летнего уроженца Нижнего Новгорода без определенного места жительства. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ (кража)», - говорится в сообщении.

Злоумышленника задержали.