РИАМО - 29 июл. Пять подмосковных библиотек пройдут модернизацию до конца 2020 года в рамках национального проекта «Культура», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Всего в 2020 году в конкурсе на создание модельных библиотек нового поколения Подмосковье представляли 20 претендентов. Ранее три из них получили федеральные средства на развитие и модернизацию, это Центральная городская библиотека имени А. С. Горловского в Сергиевом Посаде, Сергиевская сельская библиотека в Коломенском округе и Городская библиотека-филиал МУК «ЦБС городского округа Егорьевск». Открытие этих библиотек намечено на сентябрь.

«Пул подмосковных библиотек, которые в этом году будут модернизированы благодаря национальному проекту «Культура», пополнился еще двумя. Это Решоткинская сельская библиотека имени Ю. П. Артюхина (городской округ Клин) и Библиотечный информационно-культурный центр «Централизованная библиотечная система имени А. Белого» (городской округ Балашиха)», - говорится в сообщении.

Эти библиотеки прошли дополнительный конкурсный отбор и получат 15 миллионов рублей из федерального бюджета на обновление.

На получение финансирования в рамках национального проекта «Культура» в 2021 году претендуют шесть подмосковных библиотек. Результат конкурсного отбора станет известен в августе.

Нацпроект ставит своей целью сделать культуру доступной не только в крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах страны. На мероприятия нацпроекта «Культура» выделяется 113,5 миллиардов рублей. На эти средства проводится модернизация сельских учреждений культуры и досуга, библиотек, также оказывается поддержка творческим инициативам в регионах. По итогам всех мероприятий предполагается, что посещаемость учреждений культуры вырастет на 15% к концу 2024 года.