РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июл. Представители администрации Подольска 30 июля обсудят с жителями благоустройство территории у канализационно‑насосной станции на Симферопольской улице, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск 30 июля в 19:00 во дворе дома №11 на улице Симферопольской состоится встреча представителей территориального управления Климовска с жителями дома по вопросу благоустройства территории вблизи КНС №11», - говорится в сообщении.

По итогам встречи будет принято решение о видах и объемах работ. Жителей просят принять участие во встрече.