Как установить «умный» электросчетчик и не нарваться на мошенников

Законодательство
Установку новых счетчиков регулирует Федеральный Закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации». Он был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации еще в конце 2018 года, но вводить в эксплуатацию новые приборы учета начали только с 1 июля 2020.
Согласно прогнозам Министерства энергетики, к концу 2020 года будет установлено около 2 – 2,5 миллионов новых счетчиков. Подробнее об этом можно узнать на сайте министерства.
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Что такое «умный» счетчик
В отличие от обычных приборов, «умные» счетчики могут самостоятельно передавать показания в сбытовую компанию. Благодаря данной системе поставщикам электроэнергии проще отслеживать количество расходуемого жильцами ресурса, а также приостанавливать оказание услуг неплательщикам.
На горячей линии «Мосэнергосбыта» пояснили, что пользователь после установки нового счетчика может отслеживать автоматически переданные показания в своем личном кабинете.
Когда нужно установить новый счетчик
С 1 июля электросбытовые компании обязаны устанавливать новые приборы учета в строящихся домах. Остальным «умные» счетчики будут ставить бесплатно в двух случаях:
– если у старого прибора вышел срок поверки или эксплуатации;
– если старый прибор барахлит и показывает неверные данные.
Установить бесплатно новый счетчик раньше времени не получится, – подчеркнули на горячей линии «Мосэнергосбыта».
Как установить счетчик
Если счетчик вышел из строя или у него прошел срок эксплуатации или поверки (обычно это отображается в личном кабинете), клиент уже сейчас может обратиться в свою электросбытовую компанию – после этого придет мастер и установит новый прибор. Также заявитель вправе выбрать, будет счетчик однотарифным или многотарифным (впоследствии это можно будет поменять без смены прибора). Купить прибор самостоятельно, а затем зарегистрировать его не получится, это может сделать только сотрудник сбытовой компании. К тому же это не имеет смысла: сами «умные» счетчики предоставляют бесплатно, не придется платить и за установку – расходы уже заложены в тарифы на электроэнергию.
Как не нарваться на мошенников
Не стоит доверять телефонным звонкам с требованиями установить новый прибор, листовкам в почтовом ящике с угрозами штрафов и другим подобным вещам. Надежнее всего самостоятельно проверять состояние своего счетчика и сроки его поверки через личный кабинет на сайте электросбытовой компании или по телефону. Помните, что установить новый счетчик через стороннюю фирму или самостоятельно невозможно.
Если к вам пришел якобы сотрудник из электросбытовой компании, попросите его показать удостоверение, запишите данные. После позвоните на горячую линию и уточните, действительно ли он там работает.
Что будет, если не установить новый счетчик
Если старый счетчик исправен, можно продолжать им пользоваться. Например, если прибор поменяли недавно и его срок эксплуатации истекает в 2032 году, вплоть до этого времени можно ни о чем не беспокоиться. А вот если он вышел из строя или у него истек срок поверки или эксплуатации, а потребитель отказывается предоставлять доступ к щитку для бесплатной замены прибора, то могут отключить электричество.
Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Министерства энергетики, сейчас можно отказаться от установки «умного» счетчика и выбрать обычный. С 1 января 2022 года такой возможности уже не будет.
Согласно закону, ответственность за счетчики несут компании, поставляющие услугу (жильцы должны лишь обеспечивать их сохранность). Штрафы за несвоевременную установку новых приборов могут грозить именно им, но не потребителям, – писал ранее РБК.
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