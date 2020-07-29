Как установить «умный» электросчетчик и не нарваться на мошенников

1

Установку новых счетчиков регулирует Федеральный Закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации». Он был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации еще в конце 2018 года, но вводить в эксплуатацию новые приборы учета начали только с 1 июля 2020.

Согласно прогнозам Министерства энергетики, к концу 2020 года будет установлено около 2 – 2,5 миллионов новых счетчиков. Подробнее об этом можно узнать на сайте министерства.

Новые тарифы ЖКХ с 1 июля: как изменилась квартплата в Москве и Подмосковье>>