РИАМО - 29 июл. Столичная Выставка достижений народного хозяйства не будет организовывать празднование Дня Воздушно-десантных войск РФ, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ВДНХ.

День ВДВ отмечается в России ежегодно 2 августа. В 2020 году Воздушно-десантным войскам страны исполняется 90 лет. ВДНХ наряду с Парком Горького являются традиционными местами празднования Дня ВДВ в Москве.

«На ВДНХ 1-2 августа проводится праздник «День рождения ВДНХ». Других праздников не будет», - сказал собеседник агентства.

В первые выходные августа ВДНХ исполняется 81 год. Гостей праздничной программы ждут более 80 событий: мастер-классы, экскурсии, спортивные соревнования, открытые тренировки, кинопоказы и перформансы.