РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 29 июл. Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков поручил провести комплексное благоустройство в поселке Краснознаменский, сообщается на сайте администрации городского округа.

Ранее местные жители обратились к главе округа, отметив, что игровая зона небезопасна для детей.

«По периметру площадки отсутствует ограждение, а рядом – проезжая часть. Глава муниципалитета поручил установить ограждение и обустроить искусственные дорожные неровности, чтобы повысить безопасность движения», – говорится в сообщении.

Кроме этого, Булгаков поставил задачу в следующем году провести комплексное благоустройство дворовой территории у домов №№6 и 10, включая ремонт внутриквартальных проездов и установку новых площадок.

Также коммунальным службам поручено провести покос травы, особое внимание уделять содержанию игровых площадок.