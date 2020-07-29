РИАМО (МЫТИЩИ) - 29 июл. В городском округе Мытищи составить договоры купли-продажи недвижимости, дарения, аренды можно в офисах МФЦ, сообщается в Instagram-аккаунте МФЦ Мытищ.

«Составим договор любой сложности - договоры купли-продажи недвижимости, дарения, аренды и прочие. Вам останется оплатить государственную пошлину и зарегистрировать право собственности. Наши преимущества: все в одном месте, качественно, недорого, быстро», - говорится в сообщении.

Офисы МФЦ расположены в Мытищах по адресам: улица Карла Маркса, дом №4 и улица Мира, строение 32/2 (ТЦ 4DAILY). Часы работы: без выходных с 8:00 до 20:00.