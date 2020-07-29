РИАМО - 29 июл. Сотрудники полиции задержали в московском метро нетрезвого мужчину, который распылил содержимое газового баллончика в вагоне поезда на Таганско-Краснопресненской линии, говорится в сообщении пресс-службы УВД на Московском метрополитене.

«Полицейские <...> задержали 52-летнего жителя Подмосковья, подозреваемого в грубом нарушении общественного порядка», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Москве Екатерина Гузь.

Неизвестный распылил содержимое газового баллончика в сторону других пассажиров в вагоне электропоезда во время следования по Таганско-Краснопресненской линии. Через несколько минут хулигана задержали на платформе станции «Пролетарская». Три очевидца происшествия позднее написали заявления в отделе полиции.

У 52-летнего мужчины полицейские изъяли аэрозольный баллончик, после чего его отправили на экспертизу.

По факту хулиганства правоохранители возбудили уголовное дело. Кроме того, был составлен административный материал по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения).