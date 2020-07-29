РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июл. В подмосковном Подольске 1 августа откроют девять бахчевых развалов, сообщается на сайте администрации округа.

«С 1 августа в муниципалитете откроются девять бахчевых развалов. Продажа арбузов и дынь будет осуществляться по девяти адресам», - говорится в сообщении.

Бахчевые можно будет купить на улице Парковой у дома №40, Энтузиастов у дома №1, Филиппова у дома №1, Северной у дома №6, Подольской у дома №6.

Также развалы откроются на улице Давыдова у дома №16, Циолковского у дома №10/6, Большой Зеленовской у дома №60, Юбилейной площади.

Кроме того, бахчевые культуры можно будет приобрести на рынках и ярмарках округа, в сетевых магазинах, павильонах и киосках «Овощи, фрукты».

Сотрудники торговых объектов обязаны иметь документацию, подтверждающую происхождение и безопасность товара. При этом запрещено торговать разрезанными плодами, а также надрезать арбузы по просьбе покупателей.