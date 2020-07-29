РИАМО - 29 июл. В среду в столице объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары, температура воздуха поднимется до плюс 30 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Оранжевый» является третьим уровнем погодной опасности. Он означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

В Москве предупреждение из-за жары будет действовать до 17:00 среды.

Аналогичный уровень погодной опасности объявили также на территории Курской, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областей Центрального Федерального округа.

В Московском регионе также из-за грозы и ветра объявлен предыдущий, «желтый» уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду. Предупреждение действует до вечера 30 июля.

В среду в Московском регионе ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь. Южный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.