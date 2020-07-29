РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 29 июл. В Щелкове с 27 июля по 30 августа проходит социальная кампания «Трезвый водитель», в рамках которой сотрудники Госавтоинспекции и активисты выявляют нетрезвых водителей, сообщается на сайте администрации городского округа.

В течение месяца сотрудники Госавтоинспекции совместно с активистами общественных объединений, используя многочисленные коммуникационные каналы, будут проводить тематические мероприятия, ориентированные на различные возрастные и социальные слои населения.

«За шесть месяцев 2020 года на территории Московской области зарегистрировано 2078 учетных ДТП, в которых 300 человек погибли и 2539 получили травмы различной степени тяжести», - говорится в сообщении.

Несмотря на снижение с аналогичным периодом прошлого года на 18%, с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения произошла 251 дорожная авария, 54 человека погибли и 325 получили ранения.

По итогам шести месяцев к административной ответственности по статье 12.8. КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящемся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения» привлечено 4739 водителей, по статье 12.26. КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» — 3601 нарушение.