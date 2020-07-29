РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 июл. В Балашихе сотрудники кинологическо-фелинологического центра «Фарингфанг» и центра кинологической службы МУ МВД России «Балашихинское» рассказали лицам с ограниченными возможностями здоровья о специфике работы кинологов и важности канистерапии в реабилитации инвалидов, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Канистерапия - метод лечения и реабилитации с использованием специально отобранных и обученных собак, который строится на игровой деятельности. Именно собака вовлекает лиц с ОВЗ в игру, а специалист при этом проводит коррекционную работу. Он занимается человеком, а собака является уникальным ресурсом и мотиватором.

«Это первое пробное мероприятие для наших воспитанников. В спортивном комплексе «Метеор» у нас занимаются группы лиц с ОВЗ. Их порядка 30 человек. Сегодня здесь присутствует шесть человек. В рамках проекта «Балашиха - город добра» мы хотели наладить такое взаимодействие с кинологами и познакомить группу с разновидностью пет-терапии, имеющей большое значение в реабилитации инвалидов», - сказал директор МБУС «СК «Метеор» Антон Орешков.

Он добавил, что в ходе мероприятия специалисты-кинологи сначала рассказали о своей профессии, показали разнообразные навыки и способности своих питомцев, обратив внимание на то, что собаки не только по-разному обучаются, но и работают каждый в своем направлении. Они показали, как проходит дрессировка собак, запаховую работу по поиску запрещенных веществ.

По словам кинологов, ученые много лет бьются с тем, чтобы создать искусственный нос и заменить собаку, придумывая различные газоанализаторы, но пока собачий нос заменить не может никто. Поэтому работа с собаками, применение их для службы в полиции имеет очень важную роль.

Гости также узнали об особенностях канистерапии, смогли принять участие в мастер-классе, погладить и покормить собак.

Обычно пет-терапию назначают для преодоления нарушений при ДЦП, аутизме, синдроме Дауна, эпилепсии, неврозах, различных видах деменции, а также для восстановления после травм, инсультов, стрессовых и других расстройств.

По словам начальника ЦКС МУ МВД России «Балашихинское» Татьяны Маланьиной, бесспорное лидерство среди «пушистых терапевтов» принадлежит собакам.

«Собаки хорошо управляемы, коммуникабельны и активно отвечают на взаимодействие. Они не должны быть агрессивны, чтобы лица с ОВЗ спокойно гладили их, что положительно влияют на психику. С помощью собак хорошо работают с двигательными нарушениями», - подчеркнула Маланьина.