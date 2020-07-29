РИАМО - 29 июл. Информация о крокодиле в речке в Балашихе не подтвердилась, специалисты обошли близлежащие дома, чтобы собрать информацию о возможном нахождении крокодила в речке, сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Ранее в Сети появились видео с крокодилом, плавающим в реке Вьюнке.

«Сотрудники Балашихинской ветеринарной станции незамедлительно выехали на место предположительного нахождения крокодила для уточнения информации на видео. Крокодил обнаружен не был», - сказал Разин.

Сотрудники станции провели подворный обход близлежащих домов, собирая информацию о крокодиле. Информация не подтвердилась.

Ранее газета «Подмосковье сегодня» сообщала, что крокодила поймали и отправили на постоянное проживание в «ЭкоДеревушку» в Коломенском городском округе.