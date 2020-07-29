РИАМО - 29 июл. Центральный банк Российской Федерации повысил официальные курсы доллара и евро на четверг, 30 июля, передает Газета.ru.

«Официальный курс евро вырос на 65,1 копейки — до 84,912 рубля», — говорится в сообщении.

Также на 31,52 копейки вырос курс доллара. Он установлен на 30 июля на уровне в 72,2348 рубля.

Аналитики считают, что российская валюта ослабла из-за окончания пика налоговых выплат, а также из-за инвесторов, потерявших интерес к риску.