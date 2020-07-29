РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 июл. Люберецкие полицейские из незаконного оборота изъяли более 8 тысяч блистеров с сильнодействующими препаратами из двух аптек, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области получили оперативную информацию о том, что на протяжении двух месяцев в одной из аптек горокруга Люберцы безрецептурно продают лекарственные препараты, содержащие сильнодействующие вещества.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий наркополицейские задокументировали продажу 25 таблеток препарата «Трамадол» местному жителю без соответствующего рецепта. По данному факту следователем Следственного управления МУ МВД России «Люберецкое» было возбуждено уголовное дело», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что сбыт происходил исключительно за наличный расчет без кассового чека. При поступлении товара в аптеку сотрудники избавлялись от потребительской упаковки с целью сокрытия сведений, позволяющих в дальнейшем идентифицировать проданный ими препарат.

В ходе дальнейших мероприятий сотрудники полиции при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» провели обыски в аптечном пункте и по местам жительства четырех фармацевтов, в результате которых обнаружены и изъяты более 8 тысяч блистеров с сильнодействующими веществами «Трамадол» и «Лирика».

Также изъяты документация, мобильные телефоны и носители информации, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Следственные действия, направленные на изобличение всех участников противоправной деятельности, продолжаются.