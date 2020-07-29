РИАМО (МЫТИЩИ) - 29 июл. Посетителей библиотеки №21 в городском округе Мытищи познакомили с книгами для чтения на летних каникулах, сообщается в Instagram-аккаунте библиотеки.



«В среду в библиотеке №21 МАУК «БИЦ» в рамках летнего читального зала состоялся библиообзор «10 замечательных детских книг для летних каникул». На мероприятии ребята познакомились с произведениями, которые идеально подходят для чтения на каникулах. Это книги о лете и приключениях. Каждый смог выбрать что-то по душе», - говорится в сообщении.

В конце мероприятия ребятам прочитали отрывок из произведения Эдуарда Успенского «Каникулы в Простоквашино».