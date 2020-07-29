РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 29 июл. Инспекторы эконадзора завершили административное расследование в отношении ООО «Неруд Авто Строй», которое зарегистрировано в Москве и занимается земляными работами, компанию оштрафовали на 200 тысяч рублей, сообщается на сайте министерства экологии и природопользования Московской области.

Поводом для возбуждения дела об административном правонарушении стало обращение жителя городского округа Щелково, который сообщил в Минэкологии о вывозе пескогрунта, а также размещении отходов в деревне Никифорово.

«В ходе расследования установлено, что работники компании осуществили карьерную разработку площадью около 0,5 гектара. Руководитель компании пояснил, что здесь был выкопан пожарный водоем. При этом проектная документация, предусматривающая соблюдение экологического законодательства, отсутствовала», - говорится в сообщении.

Компания незаконно разместила на двух земельных участках строительные отходы и грунты общим объемом почти 10 тысяч кубометров. Рассчитанный ущерб почвам превысил 17 миллионов рублей. За данные нарушения компания оштрафована на 200 тысяч рублей. Решается вопрос о предъявлении к возмещению нанесенного ущерба.