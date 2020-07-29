РИАМО - 29 июл. Вакцинация от гриппа должна быть удобной и доступной для граждан, заявил президент России Владимир Путин.

«Ставить прививку от гриппа или нет, это личный выбор каждого человека. Принцип добровольности должен соблюдаться неукоснительно. <...> Весь процесс должен быть организован максимально удобно для граждан», — сказал Путин в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.

Глава государства подчеркнул, что нужно шире информировать людей о важности такой вакцинации.

Он отметил, что в этой работе должны принимать участие волонтерские и общественные организации.

Ранее Путин сообщил, что ситуация с пандемией коронавируса в России «успокаивается, но еще может измениться в любую сторону».

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