РИАМО – 29 июл. Около 25 тысяч мусульман из России не смогли поехать в Мекку для участия в Хадже из-за распространения коронавируса, отметил первый заместитель председателя Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман Московской области Рушан Аббясов.

Хадж – традиционное паломничество к главным святыням ислама в Мекке и Медине (Саудовская Аравия). В этом году оно начинается 29 июля. Паломничество проходит в преддверии Курбана-байрама – праздника жертвоприношения, который в этом году отмечается 31 июля.

«Для мусульман сегодня благодатные праздничные дни - Курбан-байрам, или праздник жертвоприношения. Именно в этот день паломники стоят на горе Арафат и выполняют главный обряд: они просят прощения за свои грехи и ошибки. А затем в течение трех дней мусульмане-паломники совершают обряд ритуального побивание камнями шайтана. В этом году все изменилось. Эпидемия и коронавирусная инфекция изменила весь мир. В этом году практически впервые мы не смогли отправить наших паломников из России в Хадж. Это 25 тысяч человек, которые готовы были ехать, уже оформили документы, передали свои деньги», - сказал муфтий.

Он отметил, что обычно Хадж совершают около 3 миллионов паломников со всего мира, в этом году в Саудовской Аравии будет всего около 10 тысяч паломников.

Из них треть - местные жители, остальные - те, кто либо там учится, либо работает. Среди них есть и россияне.

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Текстовая трансляция

29 ИЮЛЯ

- Попова подтвердила, что коронавирус сохраняется на поверхности 48 часов.

«Мы продолжаем исследования. <...> На различных поверхностях - на линолеуме,нержавеющей стали, пластике, керамической плитке вирус сохраняется до 48 часов. Все наши рекомендации по обработке поверхности крайне важно соблюдать», - сказала Попова.

- В Москве ежесуточно тестируют 70 тыс человек на коронавирус. За последние сутки в России выявлено 5 475 новых случаев коронавируса в 84 регионах.

- Число вновь выявляемых случаев коронавируса в Москве с мая снизилось в 10 раз. Среднесуточный темп прироста новых случаев Covid-19 в июле составил 0,28.

- Массовые мероприятия будут запрещены на территории Москвы до конца августа.

- Российское здравоохранение избежало перегрузки во время пика пандемии. В пиковые дни пандемии коронавируса в России было развернуто свыше 180 тысяч инфекционных коек.

- Путин оценил текущую ситуацию с коронавирусом в России.

«Число новых случаев в России сократилось почти в 2,5 раза. Но ситуация все еще остается сложной», - сказал Путин в ходе совещания.

- Вакцина против Covid‑19 может поступить в гражданский оборот с 15 августа. Убедиться в ее эффективности можно будет только спустя пять-шесть месяцев.

- Среднесуточный темп прироста новых случаев Covid‑19 за месяц в Москве составил 0,28. В столице подтвердили 671 новый случай заражения коронавирусной инфекцией за сутки.

- За последние сутки в России зафиксировали 5 475заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 137 случаев заражения. В Москве - 671 случай.



- В Москве умерли еще 13 человек с коронавирусом. Всего за время пандемии в столице скончались свыше 4 434 тысячи человек.