РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 29 июл. В подмосковном Дзержинском 27 августа стартует Международный кинофестиваль «Любовь в каждом сердце», сообщил «РИАМО в Люберцах» заместитель председателя Союза деятелей музыки, кино и телевидения Сергей Переверзев.

«В этом году очное проведение IV Международного кинофестиваля «Любовь в каждом сердце» отменено по причине нестабильной эпидемиологической ситуации в мире. В День российского кино, 27 августа, – открытие, 3 сентября – закрытие кинофестиваля», – сказал Переверзев.

Он добавил, что «Любовь в каждом сердце» пройдет в Дзержинском в особом формате «телевизионный кинозал», то есть церемонии открытия и закрытия с участием гостей состоятся в студии телеканала «Угреша». Также всю неделю зрители будут смотреть конкурсную программу по данному каналу.

Зрители будут смотреть работы конкурсантов: премьеры фильмов, видеоклипов, спектаклей и телеочерков. В этом году представлено семь стран мира.

Победителей планируют также пригласить в студию.