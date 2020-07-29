РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июл. В подмосковном Подольске в ходе комплексного благоустройства укладывают асфальтобетонное покрытие на 30 дворовых территориях, на эти цели выделено более 120 миллионов рублей, сообщил первый заместитель главы округа Владислав Лукьяненко.

В Подольске в 2020 году планировалось комплексно благоустроить 50 дворов по программе губернатора региона. Согласование элементов дворовых территорий начали еще в 2019 году. В 2020 году оформили сметы, подготовили мероприятия. Но с учетом пандемии планы изменились. Благодаря решению главы городского округа Николая Пестова выделили финансирование на благоустройство 30 дворовых территорий, еще 20 территорий перенесли на 2021 год.

«Работы начали 15-20 июля. Асфальтобетонное покрытие на всех 30 дворовых территориях проторговано, подрядчики работают. Нам осталось проторговать еще 12 дворовых территорий по детским и спортивным игровым площадкам. Оставшаяся часть проторгована, и уже можно видеть на части дворовых территорий, что работы активно ведутся. Общая стоимость работ по комплексному благоустройству 30 дворов составит 125-126 миллионов рублей», - сказал Лукьяненко.

По его словам, дополнительно в 2020 году сделают основания в 10 дворах для больших губернаторских площадок. Также дополнительно обустроят 10 игровых и спортивных площадок, установят две хоккейные коробки. Остальные работы вместе с обустройством пешеходных зон обойдутся более чем в 120 миллионов рублей. Все виды работ должны завершить к началу сентября.

Начальник содержания придомовых территорий МКУ «Окружное хозяйство» Подольска Наталья Серегина уточнила, что на улице Кирова во дворах домов №№62, 64, 64А и 66 провели подготовительные работы под установку резинового покрытия. Положили асфальтобетонное покрытие и установили малые архитектурные формы. После того, как все закрепят, проверят надежность конструкций, проведут работы по установке резинового покрытия.

Также на этой территории запланированы работы по ремонту асфальтобетонного покрытия, расширение парковочного пространства до 77 квадратных метров на 15 мест и устройство новых тротуаров. Раньше по этому адресу не было площадки.

Продолжаются работы у дома №34/2 на улице Литейной, где на подготовленное основание асфальтобетонного покрытия монтируют малые архитектурные формы. Затем проверят их устойчивость и в дальнейшем сделают ограждение и резиновое покрытие, дополнительную парковку на 15-20 машин.