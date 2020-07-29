РИАМО - 29 июл. Не менее 75% пенсионеров и хронических больных планируют привить от гриппа осенью, чтобы избежать эпидемии, всего вакцинация должна охватить не менее 60% населения, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«В прошлом году мы почти 50% населения привили, это позволило нам уже третий год подряд достатчно спокойно пройти эпидсезон. В этом году количество населения должно быть как минимум 60%, для групп риска - не менее 75%», - сказала Попова.

Она отметила, что прививки в России проводятся бесплатно. Регионы должны вести серьезную работу по популяризации вакцинации.

«В этом году возможен абсолютно новый эпидсезон. В штаммовом составе вакцины против гриппа, который рекомендован ВОЗ, для трехвалентной вакцины все варианты новые. Вирусы гриппа к нам придут новые, от которых мы не прививались», - заключила Попова.

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