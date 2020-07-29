РИАМО – 29 июл. На сегодняшний день в России производят 48 противовирусных препаратов, включая вакцины для профилактики и лечения гриппа и ОРВИ, таким образом, по многим противовирусным препаратам производственные возможности превышают потребности внутреннего рынка, сообщил первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб.

«В целом созданные за последние несколько месяцев борьбы с Covid мощности существенно превосходят спрос по всей противовирусной номенклатуре, что позволяет сформировать государственный резерв по средствам индивидуальной защиты», - сказал Цыб в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.

Цыб также подчеркнул, что на комбинатах Росрезерва планируют разместить маски, защитные костюмы, респираторы, перчатки, очки, антисептики.

«В правительстве одобрили выделение необходимых средств, и мы приступили к созданию этих резервов», - резюмировал Цыб.