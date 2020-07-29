РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 29 июл. Глава Щелкова Андрей Булгаков поздравил с днем рождения жительницу городского округа Анну Андрианову, которой исполнился 101 год, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Низкий поклон всем ветеранам и, в частности, Анне Ивановне. С днем рождения! Вы - удивительный человек и представляете великое поколение, которому удалось сохранить идеалы мира, свободы и справедливости. Крепкого здоровья и счастья вашим близким и родным», - сказал Булгаков.

Андрианова родилась в городе Веневе Тульской области и в юном возрасте переехала в Щелково. Работала телефонисткой на местном узле связи. В годы войны трудилась на лесозаготовках во Фрянове. После Великой Отечественной вернулась на прежнюю работу.