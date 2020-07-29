РИАМО - 29 июл. На дорогах Московской области до конца текущего года установят 95 новых светофоров в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«В целях повышения безопасности на дорогах и оптимизации движения транспортных потоков на участках дорог регионального значения установят новые светофоры типа Т-1. Места установки сформированы на основании показателей аварийности дорог. Работы планируется завершить до конца года», – сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Светофоры будут установлены в 36 муниципалитетах Подмосковья. Больше всего новых объектов появится в Серпухове (10), Подольске (семь), в Щелкове (шесть), а также в Солнечногорском, Егорьевском и Ленинском округе (по пять в каждом).

Кроме того, в 2020 году на территории Московской области 110 пешеходных переходов будут оборудованы специальными светодиодными маячками, а на 290 дорогах региона будет установлено свыше 80 тысяч катафотов. Все меры по повышению безопасности на дорогах осуществляются в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги.