РИАМО (БАЛАШИХА) – 29 июл. Дорогу к земельным участкам для многодетных семей в Полтево-2 подведут по просьбе жителей, ее строительство планируют начать в 2021 году, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

С таким вопросом к главе городского округа Сергею Юрову на приеме обратилась жительница Балашихи Ольга Шарапова.

«В мае был заключен контракт на проектирование дороги. До конца ноября мы должны закончить проект. Строительство планируем начать в 2021 году», – сказал Юров.

Также в ходе приема жители обращались с вопросами работы общественных и некоммерческих организаций, жилищных условий и развития территорий в микрорайоне Дзержинского.