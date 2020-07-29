РИАМО – 29 июл. Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев подтвердил, что его подзащитный отказался признать свою вину в смертельной автоаварии, которая произошла в июне в центре Москвы, сообщает ТАСС.
По словам адвоката потерпевшей стороны, в материалах дела указано, что сначала артист признал вину, однако потом отказался от своих слов.
Авария с участием Ефремова произошла в центре Москвы 8 июня. Артист за рулем внедорожника Grand Cherokee пересек двойную сплошную линию, выехал на встречку и столкнулся с фургоном Lada, в котором находился курьер Сергей Захаров. Водитель грузовика получил тяжелые травмы, из-за которых позже скончался в больнице. Сейчас Ефремов находится под домашним арестом.
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