РИАМО – 29 июл. Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев подтвердил, что его подзащитный отказался признать свою вину в смертельной автоаварии, которая произошла в июне в центре Москвы, сообщает ТАСС.

«Мы уже давно с моим подзащитным отказались от признания вины, а подробно представим нашу позицию в суде», - отметил Пашаев.

По словам адвоката потерпевшей стороны, в материалах дела указано, что сначала артист признал вину, однако потом отказался от своих слов.



Авария с участием Ефремова произошла в центре Москвы 8 июня. Артист за рулем внедорожника Grand Cherokee пересек двойную сплошную линию, выехал на встречку и столкнулся с фургоном Lada, в котором находился курьер Сергей Захаров. Водитель грузовика получил тяжелые травмы, из-за которых позже скончался в больнице. Сейчас Ефремов находится под домашним арестом.