РИАМО - 29 июл. Адвокат Эльман Пашаев, защищающий интересы Михаила Ефремова по делу о смертельной аварии, объяснил, почему не явился на судебное заседание, сообщает Газета.ru.

Он заявил, что было в командировке на территории Новосибирской области. Пашаев подчеркнул, что суд о его отъезде был заранее предупрежден.

«Я был в Новосибирской области. Я предупреждал суд об отъезде, ходатайствовал. Заранее было все заявлено, само собой», – сказал Пашаев.

Он подчеркнул, что непременно будет присутствовать на следующем заседании суда.

В среду в Пресненском суде Москвы должно было состояться предварительное слушание по делу Ефремова, но его перенесли на день из-за неявки Пашаева.