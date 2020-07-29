РИАМО - 29 июл. На Соборной площади в Можайске 7 августа в 18:00 пройдет благотворительный гала-концерт солистов Большого театра и московского театра «Новая опера» при участии хора духовенства Московской епархии и народного артиста России Дмитрия Певцова, говорится в сообщении пресс-службы Благотворительного фонда Московской епархии.

Концерт проведут в поддержку восстановления и реставрации Ново-Никольского собора Можайского кремля.

«Мероприятие проводится по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, при поддержке министерства культуры Московской области и администрации городского округа Можайск. Все собранные средства пойдут в Благотворительный фонд Московской епархии по восстановлению порушенных святынь на восстановление древнего храма Можайска», - говорится в сообщении.

Участие в концерте примут звезды оперного искусства – заслуженный артист России Владимир Кудашев, Илья Кузьмин, Станислав Мостовой, Максим Пастер, Сергей Писарев, Виктория Шевцова, а также хор духовенства Московской епархии. Художественным руководителем концерта выступил Дмитрий Сибирцев, а ведущим вечера станет народный артист России Дмитрий Певцов.

Программа концерта состоит из русской духовной музыки, фрагментов из оперных постановок, русских романсов и современных произведений.

«Русская опера у стен монастыря» - уникальный проект Подмосковья и единственный в России. Пятый год министерство культуры Московской области вместе с Московской епархией проводит благотворительные концерты в поддержку историко-культурного наследия и особо значимых православных святынь Подмосковья», - сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

Идея проведения благотворительного концерта возникла год назад, когда в ходе заседания попечительского совета Благотворительного фонда Московской епархии по восстановлению порушенных святынь губернатором Московской области Андреем Воробьевым и владыкой Ювеналием было принято решение по восстановлению Ново-Никольского собора в Можайске.

«Этот проект – новая ступень в развитии нашего фестиваля «Русская опера у стен монастыря», который мы – и это большая честь и радость для нас - проводили в Подмосковье по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия. Теперь концерты с лучшими исполнителями будут собирать людей у стен наших храмов, которые нужно спасать от разрушения, и делать это здесь и сейчас, не теряя времени», - отметила советник губернатора Московской области по культуре Нармин Ширалиева.

Перед проектом стоит задача через искусство высокой музыки обратить внимание как можно большего числа людей на проблему сохранения историко-культурного наследия и особо значимых православных святынь.

Посетить концерт можно будет по предварительной регистрации на сайте местной администрации — http://www.admmozhaysk.ru/.