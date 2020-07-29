РИАМО – 29 июл. Обучение в российских школах начнется с сентября, заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова в среду в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.
«Нами принято решение новый учебный год в школах начинать как обычно в сентябре, если не будет дополнительных рисков в отдельных регионах», - сказала Голикова.
Она отметила, что также с 1 сентября начнут обучение в 92% высших учебных заведений, остальные - с 14 сентября, но не позже ноября.
В этом году российские школьники из-за распространения коронавируса в марте перешли на дистанционное обучение.
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Текстовая трансляция
29 ИЮЛЯ
- Попова подтвердила, что коронавирус сохраняется на поверхности 48 часов.
- В Москве ежесуточно тестируют 70 тыс человек на коронавирус. За последние сутки в России выявлено 5 475 новых случаев коронавируса в 84 регионах.
- Число вновь выявляемых случаев коронавируса в Москве с мая снизилось в 10 раз. Среднесуточный темп прироста новых случаев Covid-19 в июле составил 0,28.
- Массовые мероприятия будут запрещены на территории Москвы до конца августа.
- Российское здравоохранение избежало перегрузки во время пика пандемии. В пиковые дни пандемии коронавируса в России было развернуто свыше 180 тысяч инфекционных коек.
- Путин оценил текущую ситуацию с коронавирусом в России.
- Вакцина против Covid‑19 может поступить в гражданский оборот с 15 августа. Убедиться в ее эффективности можно будет только спустя пять-шесть месяцев.
- Среднесуточный темп прироста новых случаев Covid‑19 за месяц в Москве составил 0,28. В столице подтвердили 671 новый случай заражения коронавирусной инфекцией за сутки.
- За последние сутки в России зафиксировали 5 475заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 137 случаев заражения. В Москве - 671 случай.
- В Москве умерли еще 13 человек с коронавирусом. Всего за время пандемии в столице скончались свыше 4 434 тысячи человек.
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