РИАМО - 29 июл. Федеральные власти направят более 12,5 миллиардов рублей на закупку вакцины против гриппа на предстоящие осень и зиму, сообщила в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова.



В среду президент России Владимир Путин проводит совещание с министрами и главами ряда ведомств по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.

«Вакцинация против гриппа начнется с сентября. На закупку вакцин (против гриппа - ред.) предусмотрено в федеральном бюджете 12,5 миллиардов рублей. Ей (вакцинацией - ред.) должны быть охвачены не менее 60% населения», - сказала Голикова в ходе совещания.

Она отметила, что поставка вакцины начнется 31 августа, регионы должны подготовить собственные графики.



«Важно, чтобы граждане не оказывались от проведения вакцинации. Для этого региональные органы власти должны провести разъяснительную работу», - заключила Голикова.

Вакцинация является единственным надежным способом защиты от гриппа. Ее проводят до начала подъема заболеваемости.