РИАМО - 29 июл. Федеральные власти направят более 12,5 миллиардов рублей на закупку вакцины против гриппа на предстоящие осень и зиму, сообщила в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
В среду президент России Владимир Путин проводит совещание с министрами и главами ряда ведомств по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.
Она отметила, что поставка вакцины начнется 31 августа, регионы должны подготовить собственные графики.
«Важно, чтобы граждане не оказывались от проведения вакцинации. Для этого региональные органы власти должны провести разъяснительную работу», - заключила Голикова.
Вакцинация является единственным надежным способом защиты от гриппа. Ее проводят до начала подъема заболеваемости.
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