РИАМО - 29 июл. Систему работы муниципального Центра управления регионом в подмосковном Реутове глава городского округа Станислав Каторов презентовал правительственной делегации из Ульяновской области, говорится в сообщении пресс-службы главы Реутова.

Центр управления регионом, расположенный в здании администрации Реутова, посетили представители властей Ульяновской области. В состав делегации вошли руководители профильных департаментов по цифровизации городского хозяйства, а также развития прикладных и интеграционных систем.

«Подробно рассказал, как в режиме онлайн мы можем видеть данные не только по объектам ЖКХ, но и по учреждениям в сфере образования, социального развития и многим другим. На «тепловой карте» видны и наиболее волнующие жителей вопросы, что позволяет оперативно решать самые острые проблемы реутовчан. Только за этот год отработано уже более 12 тысяч заявок», - сказал Каторов.

По его словам, цифровизация управления городским хозяйством дала возможность контролировать ситуацию по водо- и теплоснабжению, а система распознавания автомобильных номеров позволяет оперативно предотвратить нарушения и сократить количество автомобильных угонов в Реутове на 15%.

«Уверен, что дальнейшее развитие системы даст возможность каждому жителю чувствовать себя в городе комфортно и безопасно», - заключил Каторов.