РИАМО - 29 июл. На территории Подмосковья и Москвы до вечера 30 июля объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы и ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

В Московской области предупреждение из-за грозы и ветра будет действовать до 20:00 30 июля. В столице предупреждение из-за грозы будет действовать до 21:00 30 июля, а из-за ветра – до 20:00 30 июля.

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории почти всего Центрального федерального округа, кроме Калужской и Тверской областей, где не требуется предупреждение о погоде, и Белгородской, Воронежской и Тамбовской областей, где объявили следующий, «оранжевый» уровень погодной опасности.

Ночью 30 июля в Московском регионе будет облачно, пройдет небольшой дождь. Температура воздуха составит 17-19 градусов тепла. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Днем сохранится облачность и пройдет дождь. Западный ветер подует со скоростью 5-10 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 22-24 градусов.