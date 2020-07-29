РИАМО - 29 июл. Курбан-байрам в Московском регионе отпразднуют в онлайн-режиме, сообщил первый заместитель председателя Совета муфтиев России, муфтий Московской области Рушан Аббясов.

Хадж – традиционное паломничество к главным святыням ислама в Мекке и Медине. В этом году он начинается 29 июля. Проходит в преддверии Курбан-байрама – праздника жертвоприношения, который в этом году отмечается 31 июля.

Заканчивается празднование 3 августа.

«Мы в Москве и Московском регионе объявили о том, что праздник пройдет в режиме онлайн. Потому что мы не сможем для более чем 300 тысяч (человек - ред.) обеспечить и социальную дистанцию, и гигиенические требования», - сказал муфтий.

Он отметил, что служба будет проходить только в соборной мечети, откуда будет вестись онлайн-трансляция. Остальные мечети будут закрыты.

«Наши верующие в течение трех дней смогут совершить обряд заклания животных. Для этого они могут поехать в специальные места - бойни. Если вдруг нет такой возможности поехать, то эту услугу можно подучить на дом. Наши верующие могут заказать мясо жертвенных животных», - заключил муфтий.