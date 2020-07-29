РИАМО - 29 июл. Количество новых случаев заражения коронавирусом в России сокращается, однако расслабляться пока рано, сообщил в среду президент РФ Владимир Путин.
В среду Путин проводит большое совещание с министрами и главами ряда ведомств по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.
Он отметил, что нужно продолжать проявлять внимательность и соблюдать все меры безопасности.
С начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 828 990 случаев заражения. Скончались 13 673 человека, выздоровели 620 333 человека.
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29 ИЮЛЯ
- Вакцина против Covid‑19 может поступить в гражданский оборот с 15 августа. Убедиться в ее эффективности можно будет только спустя пять-шесть месяцев.
- Среднесуточный темп прироста новых случаев Covid‑19 за месяц в Москве составил 0,28. В столице подтвердили 671 новый случай заражения коронавирусной инфекцией за сутки.
- За последние сутки в России зафиксировали 5 475заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 137 случаев заражения. В Москве - 671 случай.
- В Москве умерли еще 13 человек с коронавирусом. Всего за время пандемии в столице скончались свыше 4 434 тысячи человек.
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