РИАМО - 29 июл. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как чувствует себя Владимир Путин после появления информации о том, что лидер Белоруссии Александр Лукашенко переболел коронавирусом, сообщает Газета.ru.

«Все в порядке», – ответил представитель Кремля на вопрос о здоровье Владимира Путина.

Он подчеркнул, что российский лидер активно работает и сдает тесты на Covid-19 по мере необходимости.

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Текстовая трансляция

29 ИЮЛЯ

- Вакцина против Covid‑19 может поступить в гражданский оборот с 15 августа. Убедиться в ее эффективности можно будет только спустя пять-шесть месяцев.

- Среднесуточный темп прироста новых случаев Covid‑19 за месяц в Москве составил 0,28. В столице подтвердили 671 новый случай заражения коронавирусной инфекцией за сутки.

- За последние сутки в России зафиксировали 5 475заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 137 случаев заражения. В Москве - 671 случай.



- В Москве умерли еще 13 человек с коронавирусом. Всего за время пандемии в столице скончались свыше 4 434 тысячи человек.