РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 июл. В подмосковной Балашихе 16 школ прошли проверку на готовность к 1 сентября, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«27 и 28 июля 2020 года межведомственная комиссия провела оценку готовности к новому учебному году 16 образовательных организаций в Балашихе. В каждой организации помещения соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, созданы условия для организации питания и медицинского обслуживания обучающихся, обучения правилам дорожного движения», - говорится в сообщении.

Кроме того, обеспечены антитеррористическая защищенность и пожарная безопасность, имеется необходимая документация к началу учебного года.