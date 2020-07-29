РИАМО - 29 июл. Уже 726 выпускников в Подмосковье сдали ЕГЭ на 100 баллов, это на 70% больше, чем в прошлом году, результат по русскому языку и литературе улучшился в два раза, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«38 ребят получили высший балл по двум предметам и две подмосковные выпускницы набрали 100 баллов по трем предметам», — сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она отметила, что результаты не окончательные, пока не подведены итоги Единого госэкзамена по иностранным языкам, биологии и за резервные дни по всем предметам.

Глава ведомства похвалила ребят за хороший результат и поблагодарила учителей за подготовку. Педагоги, которые подготовили успешных ребят, получат 100 тысяч рублей.

По поручению губернатора Подмосковья, ученики, набравшие 100 баллов по двум и более предметам, также получат 100 тысяч рублей.

В этом году Единый государственный экзамен сдавали только те выпускники, которые собираются поступать в вузы. Оценки в школьный аттестат одиннадцатиклассникам выставили по итогам текущих отметок.