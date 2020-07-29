РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 29 июл. В связи с проведением ремонтных работ на улице Зеленая в Домодедове ограничат движение до 23:00 2 августа, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«С 08:00 29 июля (среды - ред.) до 23:00 2 августа 2020 года в связи с проведением ремонтных работ будет ограничено движение на автомобильной дороге по улице Зеленая микрорайона Центральный напротив дома №4 Подольского проезда», - говорится в сообщении.

Автомобилистам советуют выбирать пути объезда.