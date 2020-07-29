РИАМО - 29 июл. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту кражи 1,2 миллиона рублей, 10 тысяч долларов и ювелирных украшений из квартиры, расположенной в Пресненском районе Москвы, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Происшествие случилось на 3-ей Красногвардейской улице в Москве. В полицию обратился хозяин квартиры.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в период с 23 июля 2020 года по 28 июля, неизвестный путем подбора ключей проник в указанную квартиру, расположенную на 9-м этаже»,- сказал собеседник агентства.

Злоумышленник взломал сейф и украл 1,2 миллиона рублей, 10 тысяч долларов и ювелирные изделия.